Chord Arah - Sheila On 7: Jika Bukan Kau, Buat Apa Ku Berjuang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Arah, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Arah ini termuat di album Sheila On 7 yang bertajuk Menentukan Arah, dirilis pada 2008 silam.

Lirik lagu Arah ini menceritakan tentang keadaan seseorang setelah kehilangan kekasih yang dicintainya.

Berikut chord Arah dari Sheila On 7

[Intro] Em Am D G (2x)



Em Am

owh, betapa bodoh diriku

D G D/F#

membiarkanmu, pergi dariku.. oooh..

Em Am

owh, betapa gelap hatiku

D G

jika bukan kau, buat apa ku berjuang



[Intro] Em Am D G

Em Am

owh, dimana kan kutemukan

D G D/F#

wanita sepertimu.. oh..

Em Am

owh, Tuhan maafkanlah

D G

sepertinya ku tak lagi mampu lagi tanpanya



[Bridge]

C Em

jika saja waktu bisa terulang

C B

takkan pernah aku melepaskanmu



[Chorus]

Em Am D G D/F#

Aa a aaaaah, kemana aku melangkah

Em Am D G D/F# Em

Aa a aaaaah, kau yang menentukan arah



[Intro] G D/F# Em (3x)



Em Am

owh, betapa bodoh diriku

D B

membiarkanmu, pergi dariku

B Em

arah yang kutuju kini

Cm D B

menemukan dirimu lagi oh...



[Chorus]

Em Am D G D/F#

Aa a aaaaah, kemana aku melangkah

Em Am D

Aa a aaaaah, kau yang menentukan arah

Em Am D G D/F#

Aa a aaaaah, kemana aku melangkah

Em Am D

Aa a aaaaah, kau yang menentukan arah



[Coda] Em Am D G D/F# (2x)

G D/F# Em (4x)

G

Baca juga: Chord Mudah Saja - Sheila On 7: Andai Saja Cintamu Seperti Cintaku

Baca juga: Chord Jalan Keluar - Sheila On 7: Jika Memang Tiada Harapan, Tunjukkan Jalan Keluar

Baca juga: Chord Ibu Linda - Sheila On 7: Kita Slalu Bersama, Mereka Memisahkan

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Sheila On 7 Lainnya