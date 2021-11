Chord Gitar Seberkas Sinar - Nike Ardilla: Kala Ku Seorang Diri, Hanya Berteman Sepi dan Angin Malam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Seberkas Sinar yang dinyanyikan oleh Nike Ardilla.

Chord Gitar Lagu Seberkas Sinar - Nike Ardilla

[Intro] Am Em F Am

Am Em F G-Am

Am

kala ku seorang diri

Am G

hanya berteman sepi dan angin malam

F

ku coba merenungi

Dm F E G-F-E

…tentang jalan hidupku……… ho

Am

kulangkahkan kakiku

Am G

dan menyimak sebuah arti kehidupan

F F-E-Dm

hati s’lalu bertanya

Dm-E-F E

A…da kah kasih suci

Am Dm

dalam cinta Ha haa

G C F Dm E

adakah cintamu…ha-ha-ha…haha

[Reff]

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku

C G E Am G

…sesejuk embun-embun di pagi hari

F E Am

dambaan insan di dunia ini

Am Dm G C

ha-ha-ha haa… ha

F Dm E

ha-ha-ha haa…

[Reff]

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku

C G E Am G

…sesejuk embun-embun di pagi hari

F E Am

dambaan insan di dunia ini

[Music] Am Em F E

Am Dm G C F Dm E

Am

Am

jauh ku dengar lagu

Am G

di keheningan malam aku sendiri

F F-E-Dm

kucoba merenungi

Dm-E-F E

tentang jalan hidupku

Am Dm

dalam cinta Ha haa

G C F Dm E

adakah cintamu…ha-ha-ha…haha

[Reff 2]

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku

C G F-E-F-E C

…sesejuk embun pagi…

C F G F-F-F C

…Dalam cita cintaku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Pernah Ternilai - Last Child: Setidaknya Diriku Pernah Berjuang

Baca juga: Chord Gitar Fearless - Taylor Swift, dari Kunci C: Theres Something bout the Way the Street Looks

(Tribunnews.com)