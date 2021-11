Taylor Swift Bawakan Lagu 'All Too Well' Versi 10 Menit di SNL, Film Pendek Diputar di Belakangnya

Taylor Swift bawakan lagu All Too Well versi 10 menit di SNL

TRIBUNNEWS.COM - Taylor Swift memukau penggemarnya dengan menyanyikan secara live lagu "All Too Well" versi 10 menit di Saturday Night Live (SNL), Sabtu (13/11/2021).

Taylor tampil sebagai tamu musik di episode tersebut, sementara bintang Lovecraft Country dan Loki Jonathan Majors menjadi pembawa acara.

Episode tersebut ditayangkan sehari setelah Taylor merilis album Red (Taylor's Version), versi rekaman ulang dari albumnya tahun 2012, Red.

Album Red (Taylor's Version) ini berisi di antaranya versi 10 menit dari single hit "All Too Well".

Lagu tersebut digosipkan berkisah tentang hubungan Taylor dengan Jake Gyllenhaal.

Untuk penampilannya sebagai bintang tamu musik, Swift memainkan secara penuh versi 10 menit dari lagu tersebut.

Film pendek pengiring yang sebelumnya dia rilis di YouTube, diputar di layar di belakangnya.

Fans memuji penampilan tersebut di Twitter.

