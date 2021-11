Chord dan Lirik Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto & Anneth, Viral di TikTok: Kamu Begitu Berarti

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Betrand Peto dan Anneth Delliecia, Sahabat Tak Akan Pergi.

Lagu dengan judul Sahabat Tak Akan Pergi dipopulerkan oleh dua musisi muda Tanah Air.

Diketahui lagu tersebut telah dirilis pada September 2021, kemarin.

Lantas lagu Sahabat Tak Akan Pergi kini tengah viral di aplikasi TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto & Anneth Delliecia:

(Intro) Am F G C F Dm E .. Am Dm sahabat coba kita arungi.. G C lautan luas kita seberangi.. F Dm gunung yang tinggi kan kita daki.. Bm E Bb B tak merasa.. letih.. Em Am melangkah ku ke ujung samudera.. D G karena tanpa kamu aku hampa.. C Am sahabatku disetiap langkah.. Dm B kau selalu ada.. (Chorus) E -A Dm kamu begitu berarti.. G C dan istimewa dihati.. F Dm selamanya rasa ini.. Bm E sahabat takkan terganti.. A Dm (haaha..) dan ingatlah hari ini.. G C sampai kita tua nanti.. F Dm (haaa..) sahabat tidak pernah pergi.. E Am selamanya di dalam hati.. (Int.) Dm G C F kau sahabatku takkan terganti.. Dm E Am Bb B haa aaa.. haa aaa.. Em Am melangkah ku ke ujung samudera.. D G karena tanpa kamu aku hampa.. C Am sahabatku di etiap langkah.. Dm B kau selalu ada.. (Chorus) E -A Dm kamu begitu berarti.. G C dan istimewa dihati.. F Dm selamanya rasa ini.. Bm E sahabat takkan terganti.. A Dm dan ingatlah hari ini.. G C sampai kita tua nanti.. F -Em Dm sahabat tidak pernah pergi.. E Am G F Em selamanya di dalam hati.. ooh.. Dm C Bm sahabatku selalu E Am F Dm A .. di..hati.. (Intro) Cm Bm G Am Bm Fm G .. Cm Fm sahabat coba kita arungi.. G Am lautan luas kita seberangi.. Bm Fm gunung yang tinggi kan kita daki.. Dm G A D tak merasa.. letih.. Gm Cm melangkah ku ke ujung samudera.. F G karena tanpa kamu aku hampa.. Am Cm sahabatku disetiap langkah.. Am D kau selalu ada.. (Chorus) G -C Fm kamu begitu berarti.. G Am dan istimewa dihati.. Bm Fm selamanya rasa ini.. Dm G sahabat takkan terganti.. C Fm (haaha..) dan ingatlah hari ini.. G Am sampai kita tua nanti.. Bm Fm (haaa..) sahabat tidak pernah pergi.. G Cm selamanya di dalam hati.. (Int.) Fm G Am Bm kau sahabatku takkan terganti.. Fm G Cm A D haa aaa.. haa aaa.. Gm Cm melangkah ku ke ujung samudera.. F G karena tanpa kamu aku hampa.. Am Cm sahabatku di etiap langkah.. Am D kau selalu ada.. (Chorus) G -C Fm kamu begitu berarti.. G Am dan istimewa dihati.. Bm Fm selamanya rasa ini.. Dm G sahabat takkan terganti.. C Fm dan ingatlah hari ini.. G Am sampai kita tua nanti.. Bm -Gm Fm sahabat tidak pernah pergi.. G Cm G Bm Gm selamanya di dalam hati.. ooh.. Fm Am Dm sahabatku selalu G Cm Bm Fm C .. di..hati..





(Tribunnews.com)