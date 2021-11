Chord Gitar dan Lirik Lagu Esok Kan Bahagia - D'Masiv Featuring Ariel, Giring dan Momo

TRIBUNNEWS.COM - Band D'Masiv dibentuk pada tahun 2003.

Di tahun 2008 D'Masiv mengeluarkan album perdana mereka yang diberi nama Perubahan, dengan lagu Cinta Ini Membunuhku sebagai lagu andalan.

Lagu Esok Kan Bahagia masuk kedalam album keempat, Hidup Lebih Indah, yang dirilis pada tahun 2014.

Lagu ini dinyanyikan bersama Momo, Ariel dan Giring.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Esok Kan Bahagia:

[Intro] C F C F

C Em7

Kesedihan hari ini

Am7 C/G F C F

bisa saja jadi bahagia esok hari

C Em7

Walau kadang kenyataan

Am7 C/G F C F

Tak selalu seperti apa yang di inginkan

G F

Dan ku ikhlaskan segalanya

G F

Keyakinan ini membuatku bertahan

[Chorus 1]

C G Am

Hidup yang kujalani Masalah yang kuhadapi

F C G Am F

Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya

C Em7

Walau kadang kenyataan

Am7 C/G F C

Tak selalu seperti apa yang di inginkan

G F

Kan kuserahkan semuanya

G F

Keyakinan padanya menjadi kan ku tenang

[Chorus 2]

C G Am

Hidup yang kujalani Masalah yang kuhadapi

F C G Am F

Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya

C G Am

Ku kan terus berjuang Ku kan terus bermimpi

F C G Am F

Tuk hidup yang lebih baik Tuk hidup yang lebih indah

F

Harus yakin ( harus yakin )

G

Pasti bisa ( pasti bisa )

[Interlude] C D7 F C

C F G

[Chorus 2]

C G Am

Hidup yang kujalani Masalah yang kuhadapi

F C G Am F

Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya

C G Am

Ku kan terus berjuang Ku kan terus bermimpi

F C G Am F

Tuk hidup yang lebih baik Tuk hidup yang lebih indah

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

Am F

Ooo...oo (ooo...ooo)

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

C F

Ooo...ooo

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

Am F

Hidup kan lebih indah

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

C F

O...ooo hidup yang lebih indah

C Em7

Kesedihan hari ini

Am7 C/G F C

bisa saja jadi bahagia esok hari

(Tribunnews.com/Mohay)