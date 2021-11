Chord Gitar Bintang di Surga - Peterpan: Oh Bintang di Surga Berikan Cerita dan Kasih yang Setia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bintang di Surga yang dinyanyikan oleh Peterpan.

Lagu Bintang di Surga dirilis pada tahun 2004.

Lagu Bintang di Surga merupakan single dari album yang bertajuk Bintang di Surga.

Musik video Bintang di Surga telah ditonton lebih dari 40 juta kali di YouTube hingga Senin (15/11/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang di Surga - NOAH:

[Intro] Em C G Bm….(2x)

Em

Masih ku merasa angkuh

C

Terbangkan anganku jauh

G

Langit kan menangkapku

Bm

Walau kan terjatuh ….

Em

Dan bila semua tercipta

C

Hanya untuk ku merasakan

G

Semua yang tercipta

Bm

Hampa hidup terasa ….

[Interlude] Em C G Bm

*)

Em

Lelah tatapku mencari

C

Arti untukku membagi

G

Menemani langkahku

Bm

Namun tak berarti….

Em

Dan bila semua tercipta

C

Tanpa harus ku merasakan

G

Cinta yang tersisa

Bm

Hampa hidup terasa….

[Reff]

C

Bagai bintang di surga

G

Dan seluruh warna

D

Dan kasih yang setia

Bm

Dan cahaya nya..ta….

C

Oh bintang di surga

G

Berikan cerita

D

Dan kasih yang setia

Bm

Dan cahaya nyata

[Musik] Em C G Bm ….Em

Kembali ke : *), Reff

[Outro] Em C G Bm

C G D Bm (4x)

Em C G Bm….

(Tribunnews.com)