Chord Gitar Duri Duri - Ziell Ferdian feat Tri Suaka: Sekarang Ku Tau, Dirimu Telah Bersamanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Duri Duri, yang dipopulerkan oeh Ziell Ferdian ft Tri Suaka.

Lagu Duri Duri dirilis pada 2021.

Saat ini video klip lagu Duri Duri menjadi trending ke 3 music di platform YouTube.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Top Topan - Safira Inema: Kulo Pun Angkat Tangan

Chord Gitar Duri Duri - Ziell Ferdian feat Tri Suaka (kompas.com)

Baca juga: Chord dan Lirik Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto & Anneth, Viral di TikTok: Kamu Begitu Berarti

Chord Gitar Duri Duri - Ziell Ferdian feat Tri Suaka

[Intro] F G Em A

Dm G C C7

F G Em A

Dm G C G

C F

sekarang ku tau..

G C

dirimu telah bersamanya..

Am Dm

walau sakit hati yang ku rasa..

F G

akan ku jalani dengan sendirinya..

C F

ku terus berjuang..

G C

walau tampamu sayang..

Am Dm

mimpi-mimpi yang telah ku ciptakan..

F G

kini hanya tinggal kenangan...

[Reff]

C

duri duri yang kau tancapkan

F

di hati ini..

G C

membuat diriku sakit hati..

F C

aku yang berjuang tuk dirimu..

Dm G

tapi dia yang dapatkan cintamu..

C

surat undangan yang kau

F

berikan kepadaku..

G C

serasa ku tak percaya..

F C

ku titipkan cintaku kepadanya..

Dm G C C7

jagalah dia, buatlah dia bahagia..



[Musik] F C Dm C

F C G..C G

C F

ku terus berjuang..

G C

walau tampamu sayang..

Am Dm

mimpi-mimpi yang yelah ku ciptakan..

F G

kini hanya tinggal kenangan...

[Reff]

C

duri duri yang kau tancapkan

F

di hati ini..

G C

membuat diriku sakit hati..

F C

aku yang berjuang tuk dirimu..

Dm G

tapi dia yang dapatkan cintamu..

C

surat undangan yang kau

F

berikan kepadaku..

G C

serasa ku tak percaya..

F C

ku titipkan cintaku kepadanya..

Dm G C G

jagalah dia buatlah dia bahagia.. hoo..

C

duri duri yang kau tancapkan

F

di hati ini..

G C

membuat diriku sakit hati..

F C

aku yang berjuang tuk dirimu..

Dm G

tapi dia yang dapatkan cintamu..

C

surat undangan yang kau

F

berikan kepadaku..

G C

serasa ku tak percaya..

F C

ku titipkan cintaku kepadanya..

Dm G C A

jagalah dia buatlah dia bahagia.. hoo..

Dm G C

jagalah dia buatlah dia bahagia..

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Penantian - Armada, Viral di TikTok: Penantian Ini Teramatlah Panjang

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar