Akui Bahagia segera Jadi Ayah, Atta Halilintar: Ini Pertama Kalinya di Hidupku Ada Tujuan

TRIBUNNEWS.COM - Youtuber Atta Halilintar sebentar lagi akan menjadi seorang ayah.

Ia dan sang istri, Aurel Hermansyah segera menjadi orang tua, Atta Halilintar kini mengaku sangat bahagia.

Selain itu, ia kini sudah memiliki tujuan hidup yang jelas demi calon anak perempuannya yang sebentar lagi akan lahir.

Hal itu ia ungkapkan dalam kanal YouTube BW dalam konten #5MENITAJA yang tayang pada Senin (15/11/2021).

"Oh my God, i am so happy, and rasa bahagia banget!," ujar Atta.

Untuk pertama kalinya, ia juga merasakan hal yang berbeda dalam hidupnya.

Atta menyebut tujuan hidupnya kini semakin jelas.

"Ini pertama kalinya dihidupku ada tujuan gitu," ujar Atta.

Hal itulah yang membuat Atta sangat antusias menanti kehadiran buah hatinya.

Ternyata, menjadi seorang ayah juga merupakan salah satu dari mimpinya selama ini.