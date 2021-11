Chord Gitar dan Lirik Lagu Bale Pulang 2 - Toton Caribo ft Justy Aldrin: Angin Datang Kasih Kabar

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu berjudul Bale Pulang 2, simak dalam artikel berikut.

Lagu Bale Pulang 2 dipopulerkan oleh Toton Caribo feat Justy Aldrin.

Video klip lagu Bale Pulang 2 telah tayang di kanal YouTube Toton Caribo sejak 30 September 2021.

Hingga Selasa (16/11/2021), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 8,7 juta kali.

Chord Gitar Lagu Bale Pulang 2 - Toton Caribo ft Justy Aldrin:

Intro G C D G

G D

angin.. datang kasih kabar..

C D G

dia bilang se su sanang deng dia disana..

-D G D

malam.. datang seng bawa bintang..

C D G

tanda hujan turun seng suara..

Em D

deng barat hati bet bajalan..

C G

dong carita se su tunangan..

Em D

air mata jatuh di dermaga..

C D

tampa katong tapisah..

Chorus

C G

ombak su bawa jauh jauh jauh..

D G

tapi nona yang putar bale..

C G

beta penggayung jauh jauh jauh..

D G

arus pukul beta tabale..

C G

ini nona punya mau mau mau..

D G

par bikin katong dua tapele..

C G

dong datang kasih tau tau tau..

D G

kal nona su ada yang kele..

C

video call deng ale

G D

carita ni seng parlente..

C G

manangis maraju padede

D

tunggu beta bale..

C G

karingat yang jatuh se disana

D G

seng tau beta susah..

C

angin antar carita

D G

ganti rindu deng luka..

Em D

deng barat hati bet bajalan..

C G

dong carita se su tunangan..

Em D

air mata jatuh di dermaga..

C D

tampa katong tapisah..

Chorus

C G

ombak su bawa jauh jauh jauh..

D G

tapi nona yang putar bale..

C G

beta penggayung jauh jauh jauh..

D G

arus pukul beta tabale..

C G

ini nona punya mau mau mau..

D G

par bikin katong dua tapele..

C G

dong datang kasih tau tau tau..

D G

kal nona su ada yang kele..

Rapp

C

rindu trus batamba

G

akang seng bisa kurang

D

tagal pikiran badan turun

G

hanya tinggal kulit bungkus tulang

C

janji yang taika

G

sampe matahari bale pulang

D

skarang katong dua su beda rumah

G

carita seng bisa ulang..

C

is not like you stay for away

G

beta pung manise..

D

su lia samua di story

G

i’m sorry my baby seng bisa lai

C G

seng bisa bale lai par ale..

D G

rumah yang dolo.. su barobah..

C G

ombak subawa ja..uh..

D G

mangapa sampe pisah e..

C G

angin jua su ta..u..

D G

dua kali katong pisah e..

Chorus

C G

ombak su bawa jauh jauh jauh..

D G

tapi nona yang putar bale..

C G

beta penggayung jauh jauh jauh..

D G

arus pukul beta tabale..

C G

ini nona punya mau mau mau..

D G

par bikin katong dua tapele..

C G

dong datang kasih tau tau tau..

D G

kal nona su ada yang kele..

Outro C G D G

C G D G

Video Klip Lagu Bale Pulang 2 - Toton Caribo ft Justy Aldrin:

