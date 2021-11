Chord Gitar Jadi Aku Sebentar Saja - Judika: Takkan Sanggup Hatimu Terima Sakit Ini Begitu Parah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Jadi Aku Sebentar Saja yang dinyanyikan oleh Judika.

Lagu ini dirilis pada tahun 2017.

Lagu Jadi Aku Sebentar Saja merupakan single dari album yang bertajuk Judika.

Musik video lagu Jadi Aku Sebentar Saja telah ditonton lebih dari 121 juta kali di YouTube hingga Selasa (16/11/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jadi Aku Sebentar Saja - Judika:

[Intro] Am Dm G C

F Dm D#m E

Dm E Am

Am F G C

Telah lama kau tinggalkanku

Dm F E

Sempat sia-siakan aku

Am F G C

Pergi jauh titipkan perih

Dm F E

Tak sedikitpun peduli

[Chorus]

Am F G C

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E

Sakit ini begitu parah

Am G D/F#

Em C B Am

Am F G C

Pergi jauh titipkan perih

F Dm E

Tak sedikitpun peduli

[Interlude] Am F F/A Am

Am F/C D/A Am

Dm D#m E F E

[Chorus]

F Am

Seandainya kamu merasakan

F Am

Jadi aku sebentar saja

F Am

Takkan sanggup hatimu terima

F E

Sakit ini begitu parah

[Chorus]

Am F G C

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E

Sakit ini begitu parah

Am F G C Bm Am

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E E

Sakit ini

Am

Begitu parah

[Ending] Am G/B D/F# F

Am G/B D/F#

F Am

Begitu parah

(Tribunnews.com)