Lirik Lagu dan Chord Aku Harus Jujur - Kerispatih: Tak Ada Satupun yang Mungkin Bisa

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan kunci gitar lagu dari Kerispatih, Aku Harus Jujur dalam artikel berikut.

Lagu Aku Harus Jujur dibawakan oleh grup musik Tanah Air, Kerispatih.

Diketahui lagu Aku Harus Jujur telah dirilis pada 2012, lalu.

Meski begitu, karya Kerispatih tersebut kini sedang ramai diperbincangkan.

Baca juga: Chord dan Lirik Sahabat Tak Akan Pergi - Betrand Peto & Anneth, Viral di TikTok: Kamu Begitu Berarti

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Penantian - Armada, Viral di TikTok: Penantian Ini Teramatlah Panjang

Chord gitar dan lirik lagu Aku Harus Jujur - Kerispatih:

[Intro] Em C D G Em C D G Em C D Em C D G maafkan kali ini aku harus jujur Em C D G kau harus tau siapa aku sebenarnya B Em terfikir dalam benakku D C tentang cinta terlarang Bm Am selama ini kupendam G Em C D G jangan salahkan keadaan ini sayang Em C D G semua adalah keterbasanku saja B Em tak mampu menjadi yang kau mau D C B aku mencoba.. dan aku tak mampu [Chorus] C D tak bisa lagi mencintaimu G D Em dengan sisi lainku Am Bm aku tak sanggup menjadi biasa C D aku tak sanggup C D tak ada satupun yang mungkin bisa Bm Em terima kau seperti aku Am Bm kumohon jangan salahkan aku lagi C D ini aku.. yang sebenarnya [Interlude] Em D C Bm Am G Am A# B Em tak mampu menjadi yang kau mau D C B aku mencoba.. dan aku tak mampu [Interlude] E C#m G#m F#m B A# A Am Bm [Chorus] C D tak bisa lagi mencintaimu G D Em dengan sisi lainku Am Bm aku tak sanggup menjadi biasa C D aku tak sanggup C D tak ada satupun yang mungkin bisa Bm Em terima kau seperti aku Am Bm kumohon jangan salahkan aku lagi C D ini aku.. Em Am D G maafkan kali ini aku harus jujur

Baca juga: Chord Gitar I Love Mama Mantu - Bulan Sutena, Viral di TikTok: Bilang Pa Mama Mantu Kita So Siap

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu It Will Rain - Bruno Mars, Kunci dari C: If You Ever Leave Me Baby

(Tribunnews.com)