Chord Gitar dan Lirik Lagu Rahasia Hati - Nidji: Andai Matamu Melihat Aku

TRIBUNNEWS.COM - Rahasia Hati merupakan lagu milik Nidji dalam album King of Soundtrack.

Lagu ini menjadi original soundtrack (OST) dari Film 5 Cm.

Rahasia Hati bercerita tentang seseorang yang memendam perasaan kepada sosok yang ia cintai.

Video klip Rahasia Hati diunggah oleh channel YouTube Musica Studio's pada 1 Juni 2013.

Berikut chord gitar Rahasia Hati oleh Nidji, dari kunci dasar paling mudah.

intro: G C G C

G C G C

Kucoba merangkai kata cinta

Am D Am D

Walaupun ku bukanlah pujangga

G C G C

Yang bisa tuliskan kata-kata yang indah

Am D Am D

Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan

C G Bm

I wanna love you like the hurricane

C G Em

I wanna love you like the mountain rain

C

So wild, so pure

Am D

so strong and crazy for you

G C

Andai matamu melihat aku

G C

Terungkap semua isi hatiku

Am

Alam sadarku alam mimpiku

Bm

Semua milikmu andai kau tahu

C D

Andai kau tahu rahasia cintaku

interlude: G C

G C G C

Berdoa dan beranikan diri

Am D Am D

Sebelum semua ini terlambat terjadi

C G Bm

I wanna love you like the hurricane

C G Em

I wanna love you like the mountain rain

C

So wild, so pure

Am D

so strong and crazy for you

G C

Andai matamu melihat aku

G C

Terungkap semua isi hatiku

Am

Alam sadarku alam mimpiku

Bm

Semua milikmu andai kau tahu

C D

Andai kau tahu rahasia cintaku

interlude: G C G C D

G C

Andai matamu melihat aku

G C

Terungkap semua isi hatiku

Am

Alam sadarku alam mimpiku

Bm

Semua milikmu andai kau tahu

C D

Andai kau tahu rahasia cintaku

Am

Alam sadarku alam mimpiku

Bm

Semua milikmu andai kau tahu

C D C Bm

Andai kau tahu rahasiaku

Am G

rahasiaku hooooo

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Mesin Waktu - Budi Doremi, Lengkap dengan Video Klipnya

Baca juga: Chord Gitar Benci untuk Mencinta - Naif: Aku Tak Tau Apa yang Terjadi, Antara Aku dan Kau

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Maaf - Jikustik: Buatmu Menangis, Buatmu Bersedih

(Tribunnews.com/Mohay)