Umbar Chat-nya dengan Maudy Ayunda, Jerome Polin Merasa seperti Mimpi hingga Salah Tingkah

TRIBUNNEWS.COM - Jerome Polin akui seperti mimpi saat bisa mengobrol dengan Maudy Ayunda.

Ia membagikan percakapannya dengan Maudy Ayunda dalam akun Twitternya @JeromePolin.

Jerome Polin mengaku seperti mimpi bisa mengobrol lewat pesan singkat dengan Maudy Ayunda.

Bahkan ia sampai meminta maaf apabila respons yang dirasakan sangat berlebihan.

"Btw (by the way) nggak tahu kenapa feels unreal bisa chattingan sama Kak Maudy kwkwkw

sorry lebay kak," ucap Jerome Polin.

Lantas Maudy Ayunda meminta agar Jerome Polin tidak memanggilnya menggunakan 'kak'.

Pelantun Perahu Kertas itu ingin sang YouTuber menyapanya dengan panggilan Mod.

"Btw panggil aku Mod aja, jangan kakkk," tandas Maudy Ayunda.

Jerome Polin langsung menegaskan tak bisa serta merta memanggil tanpa imbuhan 'kak'.