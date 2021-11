Chord Gitar dan Lirik Lagu Mengenangmu - Kerispatih: Namun Cintamu Abadi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Mengenangmu oleh Kerispatih.

Mengenangmu merupakan lagu milik band Kerispatih yang dirilis pada tahun 2006.

Lagu ini menjadi track ketiga dalam album kedua Kerispatih, Kenyataan Perasaan.

Lagu Mengenangmu menceritakan tentang perasaan kehilangan orang tersayang.

Mereka dipisahkan oleh kematian dan keduanya sudah berada di dunia yang berbeda.

Berikut chord gitar Mengenangmu oleh Kerispatih, beserta lirik lagunya:

Intro: Em D C Am Bm A D

Am

Tak kan pernah habis air mataku

Cm Bm Em

Bila kuingat tentang dirimu huu

Am

Mungkin hanya kau yang tahu

D G

Mengapa sampai saat ini ku masih sendiri

(*)

Am

Adakah di sana kau rindu padaku

Cm Bm Em

Meski kita kini ada di dunia berbeda

Am

Bila masih mungkin waktu berputar

D

Kan kutunggu dirimu



Reff :

G

Biarlah kusimpan

Bm Am

Sampai nanti aku kan ada di sana

Cm D

Tenanglah dirimu dalam kedamaian

Bm Em

Ingatlah cintaku kau tak terlihat lagi

Am D

Namun cintamu abadi

(Tribunnews.com)