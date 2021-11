Chord Hari Bersamanya - Sheila On 7: Beri Aku Kekuatan Tuk Menatap Matanya

Sheila On 7 memeriahkan panggung The 90s Festival yang digelar di Gambir EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/11/2019). Aksi panggung Sheila On 7 berhasil membuat penonton berjingkrak hingga bernyanyi bersama. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Hari Bersamanya, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Hari Bersamanya ini termuat di album Berlayar, dirilis Sheila On 7 pada 2011 silam.

Lirik lagu Hari Bersamanya ini bercerita tentang situasi yang dialami seseorang ketika akan berkencan.

Berikut chord Hari Bersamanya dari Sheila On 7

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hari Bersamanya - Sheila On 7

[Intro]

C G Am G 2x

[Verse]

C

Hari telah berganti

F

tak bisa kuhindari

Dm G

Tibalah saat ini bertemu dengannya



C

Jantungku berdegup cepat

F

Hati bergetar hebat

Dm G

Akankah aku ulangi merusak harinya

[Chorus]

C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

beri aku kekuatan tuk menatap matanya

C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

lancarkanlah hariku, hariku bersamanya

C

hariku bersamanya

[Interlude]

C G Am G

[Verse]

C

Kau tahu betapa aku

F

lemah di hadapannya

Dm G

Kau tahu berapa lama aku mendambanya

[Chorus]

C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

beri aku kekuatan tuk menatap matanya

C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

lancarkanlah hariku, hariku bersamanya

C

hariku bersamanya

