Lagu Lisa BLACKPINK dan BTS Jadi Lagu K-Pop Terbanyak Digunakan di TikTok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan Infografis 2021 K-Pop TikTok, lagu Money milik Lisa BLACKPINK mewakili kategori From Popular Culture to TikTok karena mendapatkan popularitas besar di TikTok.

Lagu ini pun digunakan oleh lebih dari tiga juta video parodi dalam periode waktu sebulan.

Mengangkat insight artis K-Pop yang paling populer di TikTok, BTS menempati urutan pertama dari jumlah followers.

Untuk artis dengan pertumbuhan tercepat di TikTok, STAYC memimpin dengan jumlah follower yang meningkat hampir lima kali lipat dalam waktu enam bulan saja.

Hal ini didukung oleh challenge "ASAP" yang membawa lagu mereka menjadi top charts.

STAYC bahkan menggunakan TikTok untuk melakukan pre-release single baru mereka, Stereotype.

Boy group asal Korea Selatan BTS berhasil membawa pulang tiga penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2021 (Billboard.com)

Selain itu, artis K-Pop generasi ke-4 seperti BDC dan Weekly semakin aktif berinteraksi dengan penggemarnya di seluruh dunia melalui berbagai challenge di TikTok.

Adapun lagu K-Pop lainnya yang menjadi trending yakni lagu What is Love? milik TWICE yang dirilis 2018 dan kembali menjadi populer dan trending di tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan lagu Russian Roulette dari Red Velvet mewakili kategori Artist We Stan karena berhasil jadi trending berkat fandom yang besar di TikTok.

Selanjutnya lagu F the World (ft. Wonstein) dari Mommy Son menjadi contoh dari kategori Breakout Song karena menjadi populer secara organik di TikTok, tanpa ada kegiatan promosi.

Untuk diketahui, analisis bertajuk Infografis "2021 K-Pop TikTok" adalah kolaborasi TikTok bersama dengan K-Pop Radar, sebuah layanan data fandom dari startup musik Space Oddity, merangkum tren seputar K-Pop yang terjadi di platform TikTok selama periode 2018 hingga 2021.

Termasuk peta dunia K-Pop di TikTok, pasar atau market yang menghasilkan konten K-Pop terbanyak, jenis lagu K-Pop yang populer di TikTok, serta musisi K-Pop yang terkenal di platform ini.

Data tersebut diimput dengan melihat penggunaan lagu dan hashtag terbanyak. Kemudian infografis ini membagi jenis lagu K-Pop yang populer di TikTok ke dalam empat kategori, antara lain: Revisiting Old Favorites, Artist We Stan, Breakout Song, From Popular Culture to TikTok.