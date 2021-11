PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 3, Masa Lalu Ha Young Eun Terungkap?

Drama Now, We Are Breaking Up Episode 3, simak bocoran ceritanya dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini bocoran cerita Now, We Are Breaking Up episode tiga.

Episode ketiga drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (19/11/2021).

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Now We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini banyak menyoroti tentang cinta dan patah hati.

Episode pertama drama dimulai dengan Ha Young Eun (Song Hye Kyo) dan Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) bertemu untuk menentukan nasib hubungan mereka.

Ha Young Eun kemudian pergi ke kencan buta Hwang Chi Sook (Choi Hee Seo).

Keduanya menjadi sering bertemu di berbagai acara.

Meskipun Yoon Jae Guk menyatakan ketertarikannya pada Ha Young Eun, dia berusaha menjaga jarak.