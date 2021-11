Chord Berlayar Denganku - Sheila On 7: Hidup Bukan Tuk Berdiam Diri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Berlayar Denganku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On7.

Lagu Berlayar Denganku ini termuat di album Berlayar, dirilis pada 2011 silam.

Di album ini termuat pula lagu hits So7 seperti Hari Bersamanya, Pasti Ku Bisa serta Hujan Turun.

Berikut chord Berlayar Denganku dari Sheila On 7

Capo di fret 2 (Intro) G F Em C G F Em C G Em Am C hidup bukan tuk berdiam diri.. G Em F C hidup ada tuk kita jalani.. G Em Am C cobaan bukan tuk ditakuti.. G Em F C cobaan harus kita hadapi.. Bb Am G Em bagai mengarungi lautan lepas.. Am D G menghadapi ombak badai.. G Em Am C pilih perahu tidaklah mudah.. G Em F C kita tentu tak mau tenggelam.. G Em Am C perahu ini.. milik kita.. G Em F C naiklah jangan pernah kau turun.. Bb Am G B bagai mengarungi lautan lepas Am D G Em menghadapi ombak badai.. Am C D menghadapi ombak badai.. (Chorus) G C Am berlayarlah.. denganku.. G C Am bertumpulah.. di pundakku.. Bb Am G B bersamaku engkau tak perlu ragu.. Am D (G ) semuanya kan baik saja.. (Int.) G F Em C G F Em C G F Em C G F Em C G Em Am C hidup bukan tuk berdiam diri.. G Em F C hidup ada tuk kita jalani.. (Chorus) G C Am berlayarlah.. denganku.. G C Am bertumpulah.. di pundakku.. G C Am berlayarlah.. denganku.. G C Am bertumpulah.. di pundakku.. Bb Am G B tatap mataku maka kau kan tahu.. Am D G Em semuanya kan baik saja.. Am C G semuanya kan baik saja.. (Ending) G F Em C G F Em C G F Em C G F Em C





(Tribunnews.com)

