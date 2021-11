Chord Gitar Lagu Sisa Rasa - Mahalini: Mengapa Masih Ada, Sisa Rasa di Dada

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Sisa Rasa dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Mahalini.

Lagu Sisa Rasa sempat viral dan menjadi sound populer di TikTok beberapa waktu lalu.

Lagu Sisa Rasa dirilis pertama kali pada pada tanggal 22 Oktober 2021.

Lagu Sisa Rasa adalah lagu yang menceritakan tentang perasaan sedih seseorang karena telah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Sisa Rasa - Mahalini:

[Intro]



C Em Dm G

C

Melihatmu bahagia

Em

satu hal yang terindah

Gm A Dm

Anugerah cinta yang pernah kupunya

Fm

Kau buatku percaya,

C Am

Ketulusan cinta

Dm G

Seakan kisah sempurna kan tiba

C

Masih jelas teringat

Em

Pelukanmu yang hangat

Gm A Dm

Seakan semua tak mungkin menghilang

Fm

Kini hanya kenangan,

C Am

yang telah kau tinggalkan

Dm G

Tak tersisa lagi waktu bersama

[Reff]



C

Mengapa masih ada

Em

sisa rasa di dada

Bb A Dm

di saat kau pergi begitu saja

Fm

Mampukah ku bertahan

C Am

tanpa hadirmu sayang

DM G C F C

Tuhan sampaikan rindu untuknya

C

Masih jelas teringat

Em

Pelukanmu yang hangat

Gm A Dm

Seakan semua tak mungkin menghilang

Fm

Kini hanya kenangan,

C Am

yang telah kau tinggalkan

Dm G

Tak tersisa lagi waktu bersama

[Kembali ke Reff]



C

Mengapa masih ada

Em

sisa rasa di dada

Bb A Dm

di saat kau pergi begitu saja

Fm

Mampukah ku bertahan

C Am

tanpa hadirmu sayang

DM G Fmaj7

Tuhan sampaikan rindu untuknya

[Bridge]



C Em Am Dm

hoo.. masih tersimpan

G C Am G Fmaj7

setiap kenangan ho oo. . oo. . huuu. .

Em Cm

Semua cinta yang kau beri

G#maj7 Gm

Kau takkan terganti

[Reff]



C

Mengapa masih ada

Em

sisa rasa di dada

Bb A Dm

di saat kau pergi begitu saja

Fm C Am

Mampukah ku bertahan haa. . aa. . a. .

Dm G Am Dm

Tuhan sampaikan rindu untuknya. . haa. .



[Outro]



Dm G C



Sampaikan rinduku untuknya

