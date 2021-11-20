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Chord Gitar My Univers - Coldplay feat BTS: And You, You are My Universe

My Univers adalah lagu yang dinyanyikan oleh Coldplay feat BTS. Inilah kunci gitar dan lirik lagunya berikut ini.

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Freepik
Ilustrasi chord gitar - My Univers adalah lagu yang dinyanyikan oleh Coldplay feat BTS. Inilah kunci gitar dan lirik lagunya berikut ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar dan lirik lagu My Univers.

Lagu berjudul My Univers dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Coldplay bersama dengan BTS.

Lagu My Univers pertama kali dirilis pada tahun 2021.

Lagu My Univers sempat viral dan menjadi sound populer di TikTok.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu My Univers - Coldplay feat BTS:

[Intro]

G        D

You, you are

A

My universe

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Editor: tribunsolo
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Chord Gitar Lagu My Universe
Lirik Lagu My Universe
My Universe
My Universe - Coldplay X BTS
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