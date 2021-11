Chord Gitar Seberkas Sinar - Nike Ardila: Kala Ku Seorang Diri, Hanya Berteman Sepi dan Angin Malam

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Seberkas Sinar yang dipopulerkan oleh Nike Ardila.

Seberkas Sinar merupakan single dalam album pertama Nike Ardila dengan judul yang sama.

Album Seberkas Sinar dirilis pada tahun 1990 lalu oleh label Proyek Q.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Seberkas Sinar - Nike Ardila:

Dm

kala ku seorang diri

Dm C

hanya berteman sepi dan angin malam

Bb

ku coba merenungi..

Gm Bb A C Bb A

tentang jalan hidupku..hoo..

Dm

kulangkahkan kakiku

Dm C

dan menyimak sebuah arti kehidupan

Bb Bb A Gm

hati s’lalu bertanya..

Gm A Bb A

Adakah kasih suci...

Dm Gm

dalam cinta Ha...haa..

C F Bb Gm A

adakah cintamu ha-ha-ha…haha..

F C Bb A F

Seberkas cahaya terang..

F Bb C Bb F

menyinari hidupku..

F C A Dm C

sesejuk embun-embun di pagi hari..

Bb A Dm

dambaan insan di dunia ini..

Dm Gm C F

ha-ha-ha.....haa…ha...

Bb Gm A

ha-ha-ha.....haa…

Dm

jauh ku dengar lagu

Dm C

di keheningan malam..aku sendiri..

Bb A Gm

kucoba merenungi...

A Bb A

tentang jalan hidupku..

Dm Gm

dalam cinta...Ha....haa..

C F Bb Gm A

adakah cintamu….ha-ha-ha…haha..

F C Bb A F

Seberkas cahaya terang..

F Bb C Bb F

menyinari hidupku..

F C Bb A F

sesejuk embun pagi….

F Bb C Bb F

Dalam cita cintaku..

F C Bb A F

Seberkas cahaya terang..

F Bb C Bb F

menyinari hidupku..

F C A Dm C

sesejuk embun-embun di pagi hari..

Bb A Dm

dambaan insan di dunia ini..

Dm Gm C F

ha-ha-ha.....haa…ha...

Bb Gm A

ha-ha-ha.....haa…

