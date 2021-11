DAFTAR Lengkap Pemenang American Music Awards 2021: BTS Raih Penghargaan Artist of The Year

BTS raih penghargaan Artist of The Year dalam American Music Awards 2021. Berikut daftar lengkap pemenang AMA 2021.

TRIBUNNEWS.COM - American Music Awards 2021 telah digelar pada Minggu (21/11/2021).

Acara penghargaan yang dipilih oleh penggemar ini ditayangkan langsung dari Microsoft Theater di Los Angeles, Amerika Serikat.

Rapper, Cardi B sebagai pembawa di American Music Awards 2021 mengatakan, dirinya sangat bersemangat.

"Sangat bersemangat," dan "siap untuk membawa kepribadian saya ke panggung AMA!" kata Cardi, seperti dikutip dari People.

Sederet bintang yang tampil dalam American Music Awards 2021 di antaranya, Olivia Rodrigo, Carrie Underwood dengan Jason Aldean, BTS dengan Coldplay, Silk Sonic dan masih banyak lagi.

Lantas, siapa saja pemenang di AMA 2021?

Berikut daftar lengkap pemenang American Music Awards 2021:

ARTIST OF THE YEAR

BTS

NEW ARTIST OF THE YEAR