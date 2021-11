Chord Gitar dan Lirik Lagu Ingin Hilang Ingatan - Rocket Rockers: Di Sini Kembali Kau Hadirkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ingin Hilang Ingatan yang dinyanyikan oleh Rocket Rockers.

Lagu Ingin Hilang Ingatan dirilis pada tahun 2008 dan merupakan single dalam album Rocket Rockers yang berjudul Better Season.

Rocket Rockers merupakan grub band dengan aliran pop-punk asal Bandung.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ingin Hilang Ingatan - Rocket Rockers

Intro : G C D G



G C D G

Menghilanglah dari kehidupanku

G C D G

Enyahlah dari hati yang tlah hancur

G C D G

Kehadiran sosokmu kan menyiksaku

G C D G

Biarkan disini ku menyendiri



Back to : intro

.

(*)

G C D G

Pergilah bersamanya di sana

G C D G

Dengan dia yang ada segalanya

G C D G

Bersenang-senanglah sepuasnya

G C D Em C D

Biarkan disini ku menyendiri



G C D G

Terlintas keinginan tuk dapat

G C D G

Hilang ingatan agar semua terlupakan

G C D G

Dan ku berlari sekencang-kencangnya

G C D Em C Em C D

Tuk melupakanmu yang telah berpaling



Reff :

G C Em

Di sini kembali kau hadirkan

D C Em

Ingatan yang seharusnya kulupakan

C D C

Dan kuhancurkan adanya

G C Em

Di sini kembali kau hadirkan

D C Em

Ingatan yang seharusnya kulupakan

C D C

Dan kuhancurkan adanya



G C D G C D G

Letih disini ku ingin hilang ingatan 4x



Int : G C D G



Back to: Reff



G C D G

Pergilah bersamanya di sana

G C D Em

Dengan dia yang ada segalanya

(Tribunnews.com)