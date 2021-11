Dikabarkan Putus dari Bram Panji karena Diselingkuhi, Nessie Judge Bagikan Curhatan di Twitter

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Nessie Judge mendadak jadi perbincangan warganet.

Bahkan, nama Nessie Judge masuk jadi trending topic di Twitter, hingga Selasa (23/11/2021).

Bertahun-tahun menjalin hubungan asmara, Nessie Judge dan Bram Panji dikabarkan putus.

Bahkan yang membuat heboh publik, Bram Panji dituding menyelingkuhi sang kekasih. Benarkah demikian?

Nessie Judge masuk jadi trending topic di Twitter, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Nessie Judge Tak Menyangka Film Malignant di Luar Ekspektasinya

Baca juga: Bahas Isu Perselingkuhan, Manoj Punjabi Sebut Series Layangan Putus Lebih Seram dari Film Horor

Dari hasil penelusuran Tribunnews, Nessie Judge sempat meluapkan kekesalannya melalui akun Twitter pribadinya @nessiejudge, Minggu (21/11/2021).

Nessie tampak mencurahkan isi hatinya dalam sebuah utas.

Wanita kelahiran Solo, 30 Oktober 1993 ini menyinggung soal notif bank mantan kekasihnya yang terhubung ke akun e-mail Nessie.

Blak-blakan Nessie menyebut jika Bram kerap mengambil uang darinya tanpa ia minta kembali.

"Hey your bank notif still goes to my email

I don't need to know what youre doing with all the money you took from me yang 'GUE GA PERNAH MINTA!!!" tapi tetep diambil, enjoyed.