DAFTAR Nominasi Grammy Awards 2022: Ada BTS, Olivia Rodrigo hingga Tony Bennett

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar nominasi Grammy Awards 2022.

Recording Academy secara resmi telah mengumumkan nominasi Grammy Awards 2022.

Grammy Award adalah penghargaan yang diberikan oleh Recording Academy untuk mengakui pencapaian dalam industri musik.

Acara Grammy Awards yang ke-64 akan digelar pada 31 Januari 2022 di Los Angeles.

Berikut daftar nominasi Grammy Awards 2022, dilansir dari Grammy:

Record of the Year

ABBA - I Still Have Faith in You

Jon Batiste - Freedom

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right on Time

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

Silk Sonic - Leave the Door Open

Album of the Year

We Are - Jon Batiste

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back of My Mind

Lil Nas X - Montero

Olivia Rodrigo - Sour

Taylor Swift - Evermore

Kanye West - Donda

Song of the Year