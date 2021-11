Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampai Ke Ujung Dunia - Dirly: Selama Bumi Masih Kan Terus Berputar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah chord gitar dan lirik lagu Sampai Ke Ujung Dunia yang dilantunkan oleh Dirly.

Sampai Ke Ujung Dunia adalah sebuah lagu yang termasuk dalam album penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut dengan judul 'Menggapai Mimpi'.

Pada saat artikel ini ditulis, lagu ini telah ditonton sekitar 16 juta kali sejak pertama kali diunggah di YouTube pada tahun 2009.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti - Ada Band, Kunci Gitar dari EM

Baca juga: Chord Gitar Lagu Lets Talk About Love - Melly Goeslaw feat Anto Hoed yang Viral di TikTok

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampai ke Ujung Dunia - Dirly

[Intro] C Dm G C 2x

C Dm G

Cinta ini menggelisahkan aku

C

Membuat aku gila

Am Dm G

Andai kita terpisah

C

Mati rasa-rasaku

Dm G

Cinta ini membodohkan aku

C

Menutup akal sehatku

Am Dm G

Andai engkau tak disisi

C C7

Risau isi jiwaku

[Reff]

F

Selama kau belum jadi milikku yang utuh

C

Aku akan selalu milikimu

F

Selama bumi masih akan terus berputar

C

Aku akan slalu menujumu

Dm G C

Walau ke ujung dunia

C Dm G

Cinta ini membodohkan aku

C

Menutup akal sehatku

Am Dm G

Andai kita terpisah

C

Mati rasa-rasaku

C Dm G C Am Dm G

Selama kau belum jadi milikku yang utuh

C

Aku akan selalu milikimu

Back to : Reff

[Outro]

C Dm G C

C Dm G C

(Tribunnews.com)