Chord Gitar dan Lirik Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti - Ada Band, Kunci Gitar dari EM

Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Karena Wanita Ingin Dimengerti yang dinyanyikan oleh Ada Band.

Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti dirilis pada tahun 2006 dan diciptakan oleh Donnie Sibarani dan Krishna Balagita.

Lagu ini termasuk dalam album Ada Band yang berjudul Romantic Rhapsody.

Hingga kini, Kamis (25/11/2021), video klip lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti telah disaksikan lebih dari 10 juta kali YouTube GP Records.

Chord dan Lirik Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti - Ada Band:

[Intro] Em C G D Em C G D

[Verse]

Em C G D

Lekuk indah hadirkan pesona

Em C G D

Kemuliaan bagi yang memandang

Em C G D Am B

Setiamu symbol keagungan khas perawan yang… kau miliki

Em C G D Em C G D

Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu

Em C G D Am

Lindungi dari sengat dunia yang mengancam

B Am B

Nodai sucinya lahirmu

[Chorus]



Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Em C G D

Lewat tutur lembut dan laku agung

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Am B

Manjakan dia dengan kasih sayang

[Verse]

Em C G D

Ingin kuajak engkau menari

Em C G D

Bermandi hangat cahaya bulan

Em C G D Am B

Sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita

[Chorus]

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Em C G D

Lewat tutur lembut dan laku agung

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Am B

Manjakan dia dengan kasih sayang

[Pre-Chorus]

C D G F#m Em

Bintang terang itulah diri mu

C B Em

Janganlah redup dan mati

Am D G F#m Em Am B

Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu

[Interloud]

Em C G D

Em C G D Em C G D A B

[Chorus]

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Em C G D

Lewat tutur lembut dan laku agung

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Am B

Manjakan dia dengan kasih sayang

[Coda] Em C G D

