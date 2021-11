Chord Gitar dan Lirik Lagu Sempurna - Andra and The Backbone: Di Mataku Kau Begitu Indah

Ilustrasi chord gitar - Berikut chord gitar dan lirik lagu Sempurna - Andra and The Backbone

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Sempurna - Andra and The Backbone di dalam artikel ini.

Andra and The Backbone telah merilis lagu Sempurna 9 tahun yang lalu.

Musik video Sempurna - Andra and The Backbone telah ditonton 23 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 114 ribu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti - Ada Band, Kunci Gitar dari EM

Baca juga: Chord Gitar Lagu Lets Talk About Love - Melly Goeslaw feat Anto Hoed yang Viral di TikTok

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sempurna - Andra and The Backbone:

[Intro] D A G A (2x)

[Verse]

D

Kau begitu sempurna

Bm



Dimataku kau begitu indah

G

Kau membuat diriku

A D A G A

Akan slalu memujamu

D

Disetiap langkahku

Bm

Kukan selalu memikirkan dirimu

G

Tak bisa kubayangkan

A Bm A G A

Hidupku tanpa cintamu

G A

Janganlah kau tinggalkan diriku

Bm

Takkan mampu menghadapi semua

G A

Hanya bersamamu ku akan bisa

[Chorus]

D A G

Kau adalah darah ku

D A G

Kau adalah jantungku

Bm F#m G

Kau adalah hidupku lengkapi diriku

Bm F#m G Em ...

Oh sayangku kau begitu....

D Bm A G A

Sempurna.... sempurna....

[Verse]

D

Kau genggam tanganku....

Bm

Saat diriku lemah dan terjatuh

G

Kau bisikkan kata

A Bm A G A

Dan hapus smua sesalku

G A

Janganlah kau tinggalkan diriku

Bm

Takkan mampu menghadapi semua

G A

Hanya bersamamu ku akan bisa

[Back to Chorus]

[Instrumental]

G A Bm A G A

G A

Janganlah kau tinggalkan diriku

Bm

Takkan mampu menghadapi semua

G A

Hanya bersamamu ku akan bisa

[Back to Chorus]

D A G

Kau adalah darah ku

D A G

Kau adalah jantungku

Bm F#m G

Kau adalah hidupku lengkapi diriku

Bm F#m G

Oh sayangku kau begitu....

Bm F#m G Em ...

Oh sayangku kau begitu....

D Bm A G A

Sempurna.... sempurna....

(Tribunnews.com)