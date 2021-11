Chord Gitar Bintang Kehidupan - Nike Ardila: Jenuh Aku Mendengar, Manisnya Kata Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Bintang Kehidupan yang dipopulerkan oleh Nike Ardila.

Lagu Bintang Kehidupan merupakan single dalam album Nike Ardila dengan judul yang sama.

Lagu ini dirilis pada Desember 1989, silam.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang Kehidupan - Nike Ardila

Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

….Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani

Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…

Am G

….Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya

Dm E

….Kadang hati bimbang

Am

menentukan sikapku

F C

tiada tempat mengadu

Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

Reff 1:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G (Am)

Bahagia kan datang...

Musik: Am..Em..F..C..

hooo oo..

Dm..Am..F..E...

Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

Reff 2:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G F

Bahagia kan datang

F G C

Hoo..hoo..hoo

