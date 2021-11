Chord Gitar Ojo Nangis - Ndarboy Genk: Mesakke Atiku Yen Tak Teruske Ro Kowe

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Ojo Nangis yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Kunci gitar lagu Ojo Nangis dimainkan dari G.

Video klip lagu ini telah dirilis di kanal YouTube Ndarboy Genk pada November 2020, lalu.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ojo Nangis - Ndarboy Genk

Intro:

G C -D Em D

Bm Em Bm Em

Am D

G C

mbiyen mbok perjuangke

D C Bm

saiki mbok sia-siake

E Am

aku sing slalu ono pas kowe loro

C D

pas kowe durung sopo-sopo

Int. C-Bm-Am-G D

G C

aku wis jogo ati

D C Bm

kowe dolanan neng mburi

E Am

kabeh sing tak perjuangke sio-sio

C D G Dm

kowe milih karo sing luwih mulyo

G C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D/F# Em

mending pisah.. aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung

Reff :

C D C Bm

ojo nangis.. sing uwes yo uwes

E Am

seng ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah.. seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

Em Bm

kudune ngati-ati

C G

opo meneh yen bab ati

Em Bm

kudu mlaku dewe-dewe

C D G

larane tak tanggung dewe

Musik : D# Dm Gm Cm D

C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D/F# Em

mending pisah.. aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung

Reff :

C D C Bm

ojo nangis.. sing uwes yo uwes

E Am

seng ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah.. seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

