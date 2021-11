Lirik Lagu dan Chord 365 - Tiara Andini: Masih Jelas di Telinga, Manisnya Suara, Derap Langkah Kita

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar dan lirik lagu berjudul 365 dalam artikel berikut ini.

Lagu dengan judul 365 dipopulerkan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian berbakat, Tiara Andini.

Diketahui lagu tersebut telah dirilis pada 2020, lalu.

Kini lagu 365 kini tengah ramai di aplikasi TikTok.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu All I Want - Olivia Rodrigo, Lengkap dengan Video Klipnya

Baca juga: Chord Gitar Takut - Idgitaf: Takut Tambah Dewasa, Takut Aku Kecewa

Chord gitar dan lirik lagu 365 - Tiara Andini:

[Intro] G# Gm Fm - c d eb f - [Chorus] G# Gm Tiga ratus enam puluh lima hari Fm Cm Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# Gm Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru Fm Cm Bila kau masih difikiranku [Verse] G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manisnya suara Cm Derap langkah kita yang biasa seirama G# Gm Fm Kau tuntunku 'tuk mencinta namun tiba-tiba C Kau melangkah ke arah berbeda [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus] G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Bridge] G# Entah mengapa Gm Luka yang ada Fm Cm (Berat hati sulit melupa) G# Meski ku hapus Gm Fm Kenangan di dada C Oh-oh-oh [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus] G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Outro] G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manis kau berkata Cm Kau takkan pernah tinggalkan aku

Baca juga: Chord Gitar Air Mata - Iwan Fals (Kantata Takwa), Kunci Gitar Mudah

Baca juga: Chord Gitar Ingin Hilang Ingatan - Rocket Rockers: Menghilanglah dari Kehidupanku

(Tribunnews.com)