Chord Gitar dan Lirik Dari Matamu - Jaz Hayat: Matamu Melemahkanku, Saat Pertama Kali Ku Lihatmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu 'Dari Matamu' yang dipopulerkan Jaz Hayat dalam artikel berikut ini.

Lagu Dari Matamu merupakan sigle penyanyi asal Brunei Darussalam, Aziz Hayat atau dikenal dengan nama panggung Jaz.

Dari Matamu yang dirilis pada 2016 cukup melejitkan nama Jaz saat itu.

Berikut Dari Matamu - Jaz Hayat:

[Intro]

C

F

Matamu melemahkanku

Em

Saat pertama kali ku lihatmu

Am Dm

Dan jujur ku tak pernah merasa

G C

Ku tak pernah merasa begini



*)

F

Matamu melemahkanku

Em

Saat pertama kali ku lihatmu

Am Dm

Dan jujur ku tak pernah merasa

G C

Ku tak pernah merasa begini



#)

F

Oh mungkin inikah cinta

Em

Pandangan yang pertama

Dm C

Karna apa yang kurasa ini tak biasa

F Em Am

Jika benar ini cinta mulai dari mana

Dm G

(dari mana).. Oh dari mana

[Reff]

F G

Dari matamu-matamu ku mulai jatuh cinta

Em Am

Ku melihat-melihat ada bayangnya

Dm

Dari mata buatku jatuh

G C C7

Jatuh terus jatuh ke hati

F G

Dari matamu-matamu ku mulai jatuh cinta

Em Am

Ku melihat-melihat ada bayangnya

Dm

Dari mata buatku jatuh

G C D#-Dm7

Jatuh terus jatuh ke hati

*)

F

Matamu melemahkanku

Em

Saat pertama kali ku lihatmu

Am Dm

Dan jujur ku tak pernah merasa

G C

Ku tak pernah merasa begini

#)

F

Oh mungkin inikah cinta

Em

Pandangan yang pertama

Dm C

Karna apa yang kurasa ini tak biasa

F Em Am

Jika benar ini cinta mulai dari mana

Dm G

(dari mana).. Oh dari mana

[Reff]

F G

Dari matamu-matamu ku mulai jatuh cinta

Em Am

Ku melihat-melihat ada bayangnya

Dm

Dari mata buatku jatuh

G C C7

Jatuh terus jatuh ke hati