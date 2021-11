SOSOK Gangga Kusuma, Penyanyi yang Lamar Awkarin saat Ulang Tahun, Sempat Pisah 2 Tahun Lalu CLBK

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Karin Novilda alias Awkarin tampaknya akan melepas masa lajangnya setelah dilamar sang kekasih, musisi Gangga Kusuma.

Gangga resmi melamar Karin tepat di hari ulang tahun sang selebgram, Senin (29/11/2021).

Momen membahagiakan tersebut disaksikan teman-teman dari keduanya yang memang menghadiri pesta ulang tahun Karin di sebuah restoran.

Saat melamar Karin, Gangga menyanyikan lagu milik Glenn Fredly berjudul Kisah Romantis.

Ia berlutut sambil menunjukkan cincin di kotak biru pada Karin.

Karin yang terlihat menahan tangis ikut berjongkok dan memeluk sang kekasih.

Ucapan selamat untuk Karin Novilda alias Awkarin yang dilamar Gangga Kusuma pada Senin (29/11/2021). (Instagram @awkarin/@shannongbr)

Tanpa ragu, Gangga langsung memasangkan cincin di jari manis Karin.

Ucapan selamat pun mengalir untuk keduanya dari sesama rekan selebgram dan musisi.

"She said yes @ganggaksm @awkarin," tulis Shannon Gabriela di Instagram Story.

"Selamat ulang tahun @awkarin, all the best to you in the future & officialy to both of you, huge congratulations @ganggaksm @awkarin, alhamdulillah. Couldn't be happier about the news," kata Pamungkas.