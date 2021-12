Chord Gitar Lagu Entah - Iwan Fals: Seperti Biasa Aku Diam Tak Bicara

Penyanyi legendaris, Iwan Fals menghadiri peluncuran trailer Film The Gift yang disutradarai Hanung Bramantyo, di Jakarta, Selasa (17/4/2018). | Inilah chord gitar lagu Entah dari Iwan Fals, kunci gitar mudah dari Am lengkap lirik lagu dan video

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Entah dari Iwan Fals.

Chord Gitar Entah - Iwan Fals:

Intro : Am F-G-C E-F-D G

Am F-G-C-Am F G F C Am

Am F G C

entah mengapa aku tak berdaya

E F

waktu kau bisikkan

D G

jangan aku kau tinggalkan

Am F G C

tak tahu di mana ada getar terasa

E F

waktu kau katakan

D G

ku butuh dekat denganmu

Reff:

C G F G

seperti biasa aku diam tak bicara

C G

hanya mampu pandangi

F G

bibir tipismu yang menarik

C G F G

seperti biasa aku tak sanggup berjanji

C G

hanya mampu katakan

F G

aku cinta kau saat ini

Am F Am F

entah esok hari, entah lusa nanti

C

entah…

Musik: C Dm F

C Dm G F

G Dm G

Reff:

C G F G

seperti biasa aku diam tak bicara

C G

hanya mampu pandangi

F G

bibir tipismu yang menarik

C G F G

seperti biasa aku tak sanggup berjanji

C G

hanya mampu katakan

F G

aku cinta kau saat ini

Am F Am F

entah esok hari, entah lusa nanti

Am F C

entah… ooh… Entah

Int. D..

D

sungguh mati perempuanku

aku tak mampu beri sayang yang cantik

Am

seperti kisah cinta di dalam komik

D

sungguh mati perempuanku

buang saja angan-angan itu

Am

lalu cepat peluk aku

D

lanjutkan saja langkah kita

rasalah…rasalah

Am

apa yang terasa

