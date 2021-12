Chord Gitar Ojo Nangis - Ndarboy Genk, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Ojo Nangis, dinyanyikan oleh penyanyi dangdut, Ndarboy Genk.

Lagu Ojo Nangis dirilis pertama kali oleh Ndarboy Genk pada November 2020, lalu.

Lagu Ojo Nangis kembali viral, setelah lagunya banyak bermunculan di berbagai sosial media terutama TikTok.

Lagu Ojo Nangis bercerita tentang kisah cinta sepasang kekasih yang penuh cerita dan tangis di dalamnya.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Ojo Nangis - Ndarboy Genk:

[Intro]

G C -D Em D

Bm Em Bm Em

Am D

G C

mbiyen mbok perjuangke

D C Bm

saiki mbok sia-siake

E Am

aku sing slalu ono pas kowe loro

C D

pas kowe durung sopo-sopo

[Int.]

C-Bm-Am-G D

G C

aku wis jogo ati

D C Bm

kowe dolanan neng mburi

E Am

kabeh sing tak perjuangke sio-sio

C D G Dm

kowe milih karo sing luwih mulyo

G C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D/F# Em

mending pisah.. aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung

[Reff]

C D C Bm

ojo nangis.. sing uwes yo uwes

E Am

seng ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah.. seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

Em Bm

kudune ngati-ati

C G

opo meneh yen bab ati

Em Bm

kudu mlaku dewe-dewe

C D G

larane tak tanggung dewe

[Musik]

D# Dm Gm Cm D

C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D/F# Em

mending pisah.. aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung

[Reff]

C D C Bm

ojo nangis.. sing uwes yo uwes

E Am

seng ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah.. seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

Video Klip Ojo Nangis - Ndarboy Genk:



