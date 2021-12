LINK Nonton Now, We Are Breaking Up Episode 7 Sub Indo, Tayang Malam Ini

Now, We Are Breaking Up episode ketujuh. Akses link streaming di sini!

TRIBUNNEWS.COM - Akses link nonton drama Now, We Are Breaking Up episode ketujuh dalam artikel ini.

Episode tujuh drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (3/12/2021).

Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Baca juga: 16 Drama Korea Tayang Desember 2021, Berikut Sinopsisnya: User Not Found Rilis 3 Desember

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta, 3 Desember 2021: Apa yang akan Rendy Katakan, Ketika Al Bertanya Tantang Adi?

Preview Now, We Are Breaking Up Episode 7

Dalam Now, We Are Breaking Up episode tujuh, Ha Young Eun dan Jae Guk berjanji untuk bertemu.

Namun, cuaca saat itu hujan turun sangat deras.

Dikutip dari VIU, Young Eun menunggu kedatangan Jae Guk sambil sesekali melihat jam.

Begitu juga Jae Guk yang khawatir tidak bisa bertemu Young Eun.

Pada akhirnya, Jae Guk berlari di tengah hujan agar bisa menemui Young Eun.