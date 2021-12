Sinopsis Hotel Artemis, Kisah Jodie Foster sebagai Pemilik Rumah Sakit, Tayang Malam ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Hotel Artemis yang akan tayang malam ini, Jumat (03/12/2021) di TransTV pukul 21.30 WIB.

Film Hotel Artemis berkisah tentang seorang perawat pemilik rumah sakit "Hotel Artemis" menjalankan tempat tersebut untuk para penjahat.

Sutradara dan penulis dari film ini adalah Drew Pearce.

Berdurasi 94 menit, film Hotel Artemis dirilis pada 27 November di Indonesia.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Jodie Foster, Sofia Boutella, dan Dave Bautista.

Hotel Artemis telah memenangkan penghargaan pada tahun 2017 di California on Location Awards sebagai Assistant Location Manager of the Year.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Hotel Artemis dikutip dari Imdb.com, Jumat (03/12/2021)

Terjadi kerusuhan pada 21 juni 2028 di Los Angeles.

Kerusuhan tersebut terjadi karena keterjangkauan dan ketesediaan air setelah diprivatisasi.

Empat orang bersaudara yaitu Sherman, Lev, Buke sebagai penjahat dan P-22 ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.