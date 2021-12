Chord Gitar dan Lirik Angel - Denny Caknan ft Cak Percil: Ketika Semuanya Terasa Begitu Abot

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu dan chord gitar Angel yang dinyanyikan Denny Caknan feat Cak Percil.

Chord Angel dari Denny Caknan feat Cak Percil ini dimulai dari kunci C dan mudah dimainkan.

Berikut chord Angel - Denny Caknan feat Cak Percil:

C D

Ketika semuanya terasa begitu abot

C Bm Em

Ku coba untuk tetap rapopo

D C D

Di saat cinta ini terasa angel

G

Angel...

[Intro]

C D Bm Em

C D G

C D Bm Em

Tresno kuwi ra koyo instagram

C D G

Sing diklik langsung oleh ati (yeach)

C D Bm Em

Duh Gusti nopo kulo di prank

C

Ra kuat ati iki

D D-C-Bm C-D

Pas dee medot janji

C D Bm Em

Ayumu tenanan ora editan

C D G

Sing marai aku kedanan

C D

Pancen salahku dewe

Bm Em

Ra ono seng ngongkon

Am C D

Abot sanggane aku angel move on

[Reff]

C D

Ketika semuanya terasa begitu abot

Bm Em

Ku coba untuk tetap rapopo

C D

Di saat cinta ini terasa angel

G

Angel...

C D

Ku katakan dalam hati yo uwes

Bm Em

Menurutmu aku kudu piye

C D

Apakah aku harus mengikutimu

G

Yo aku mengkis mengkis

[Music]

C D Bm Em

C D G

Am Bm C Am D

C D Bm Em

Ayumu tenanan ora editan

C D G

Seng marai aku kedanan

C D

Pancen salahku dewe

Bm Em

Ra ono seng ngongkon

Am C D

Abot sanggane aku angel move on

[Reff]

C D

Ketika semuanya terasa begitu abot

Bm Em

Ku coba untuk tetap rapopo

C D

Di saat cinta ini terasa angel

G

Angel haa o

C D

Ku katakan dalam hati yo uwes

Bm Em

Menurutmu aku kudu piye

C D

Apakah aku harus mengikutimu

G

Yo aku mengkis mengkis

D G

Yo aku mengkis-mengkis

D G

Yo aku mengkis-mengkis

