Chord Gitar Kartonyono Medot Janji - Denny Caknan: Kartonyono Ning Ngawi Medot Janjimu

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar Kartonyono Medot Janji dapat disimak di dalam artikel berikut ini.

Lagu Kartonyono Medot Janji ini mudah dimainkan karena dimulai dari kunci gitar C.

Dirilis pada 5 Mei 2019 lalu, lagu Kartonyono Medot Jaji yang dinyanyikan oleh Denny Caknan sudah ditonton sebanyak 219 juta kali di YouTube.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampun Lilo - Happy Asmara: Aku Tresno Karo Kowe

Baca juga: Chord Gitar Lagu Ojo Nangis - Ndarboy Genk, Kunci G: Ojo Nangis, Sing Uwes Yo Uwes

Kartonyono Medot Janji - Denny Caknan

(Intro) Dm G C Am

Dm G C..

Dm G C Am

Dm G C..



C

Kok kebangeten men..

C F

Sambat blas ra ono perhatian

Dm

Jelas ku butuh atimu

G

Ku butuh awakmu

F Fm G

Kok kebangeten men..



C

Loro ati iki

C F

Tak mbarno karo tak nggo latihan

Dm

Suk nek wes oleh gantimu

G

Wes ra kajok aku..

F G

Mergo wes tau.. wes tau jeru..



Dm G

Mbiyen aku jek betah

C Am

Suwe suwe wegah

Dm G Am

Nuruti kekarepanmu sansoyo bubrah



Dm G

Mbiyen wes tak wanti wanti

C Am

Ojo ngasi lali

F G C

Tapi kenyataannya pergi..



(Chorus)

F G

Kartonyono ning ngawi medot janjimu

C G Am

Ambruk cagak ku nuruti angan anganmu

F

Sak kabehane wes tak turuti

G

Tapi malah mblenjani



F G

Budalo malah tak duduhi dalane

C G Am

Metu kono belok kiri lurus wae

F G

Rasah nyawang sepionmu seng marai ati

C

Tambah mbebani..



(Music) F G C Am

Dm G C.. C G C..



Dm G

Mbiyen aku jek betah

C Am

Suwe suwe wegah

Dm G Am

Nuruti kekarepanmu sansoyo bubrah



Dm G

Mbiyen wes tak wanti wanti

C Am

Ojo sampe lali

F G C

Tapi kenyataannya pergi..



(Chorus)

F G

Kartonyono ning ngawi medot janjimu

C G Am

Ambruk cagak ku nuruti angen angenmu

F

Sak kabehane wes tak turuti

G

Tapi malah mblenjani



F G

Budalo malah tak duduhi dalane

C G Am

Metu kono belok kiri lurus wae

F G

Rasah nyawang sepionmu seng marai ati

C

Tambah mbebani...

(Tribunnews.com)