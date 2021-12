Chord Gitar dan Lirik Lagu Scientist - TWICE, Kunci Mudah Dimainkan dari F

Semua member idol grup wanita Korea Selatan TWICE. Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Scientist yang dipopulerkan oleh TWICE, rilis pada 12 November 2021.| Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Scientist yang dipopulerkan oleh TWICE, rilis pada 12 November 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Scientist yang dipopulerkan oleh TWICE.

Scientist dirilis pada 12 November 2021.

Scientist merupakan single utama dari album yang berjudul Formula of Love: O+T=<3.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Scientist - TWICE

[Intro]

F#

Yeah

[Verse 1]

F#

Wae jakku nal yeonguhae

E

Einstein-do anigo

F#

Wae geureoke gageul jae

E

Sine, cosine-do anigo

F#

Milgo danggineun ge

E

Nae seutaireun deo anigo

F#

Araboda mal geomyeon

E

Nuene balpijina ma jom jebal

[Pre-Chorus]

F# E B

Neon saenggagi mana munjeya munje

Bm

Meorisongman deullyeodabomyeon mwo hae? (mwo hae?)

F# E B

Gak jael sigane dap nael sigane

Bm

Better make a move

[Chorus]

F#

Love ain’t a science, don’t need no license

B Bm

Mori ssamaego gominhalsurok minus

F# E

Don’t try to be a genius, why so serious?

B

Mami ganeun daero (Ooh-ah)

N.C

Mami sikin daero, what you, what you waiting for?

[Verse 2]

F#

Geurae mwol aranaesseo?

E

Geudongan nae daehae (Mm-mm)

F#

Daeum gwamogeun mwoya?

E

So what’s the next class, then? (Uh huh, yeah)

F#

Baengnal yeonguhaebwatja

E

Ireon sigimyeon failure

F#

Bun danwiro bakkwieodaeneun

E

Nae mameun mot pureonaelgeol

[Pre-Chorus]

F# E B

Neon saenggagi mana munjeya munje

Bm

Meorisongman deullyeodabomyeon mwo hae? (mwo hae?)

F# E B

Gak jael sigane dap nael sigane

Bm

Better make a move (Move)

[Chorus]

F#

Love ain’t a science, don’t need no license (Don’t need no license)

B Bm

Mori ssamaego gominhalsurok minus (Minus)

F# E

Don’t try to be a genius, why so serious? (Serious)

B

Mami ganeun daero (Ooh-ah)

N.C

Mami sikin daero, what you, what you waiting for?

[Verse 3]

F#

You got a crush on me

E

You’re gonna fall for me

F#

Sarang apeseo ironi

E

Museun soyong, it’s all useless, uh-huh

F#

Iron ppasakan genius Einstein

E

Bodan buldojeo curious Frankenstein

F#

Cheoreom doljinhae seotunde meotjine

E

Geochimeopsi, sege rush, got a crush on me

[Bridge]

F# E

Dabi eopseo jaemiinneun geol neon wae molla

B Bm

Dabeul molla seolleeotdeon geol neon wae molla

F#

Nasa hana ppajin geotcheoreom saranghaja (nasa hana ppajin geotcheoreom)

B Bm

Ttak hanaman aneun babo doen geotcheoreom

[Reff]

F#

Love ain’t a science (Mm-mm) (Ah)

Need no license (Mm-mm)

E F#

Yeonguhae, about me, ‘bout me (Ooh-ah)

Chungbunhi you know’bout me (Oh, woah, woah, woah, woah)

E F#

Love ain’t a science (Mm-mm)

Need no license (Mm-mm)

E F#

Malhaetjana what you, what you waiting for?

[Chorus]

F#

Love ain’t a science, don’t need no license (Don’t need no license)

B Bm

Mori ssamaego gominhalsurok minus (Minus)

F# E

Don’t try to be a genius, why so serious? (Ooh, yeah, so serious)

B

Mami ganeun daero (Ooh-ah)

Bm

Mami sikin daero, what you, what you waiting for?

[Outro]

F#

(Science, you ain’t a scientist) Mm

E F# E F#

(What’s the vibe? You, you ain’t a science, oh) You better move

(Science, you ain’t a scientist) What you- Baby

E

(What’s the vibe? You, you ain’t a science, what) What you- Baby

E

(You ain’t a)

