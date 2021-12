Chord Gitar dan Lirik Lagu Separuhku - Nano: Hidupku Tanpamu Takkan Pernah Terisi Sepenuhnya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Separuhku merupakan lagu yang dinyanyikan Nano band.

Lagu ini menceritakan tentang seorang yang akhirnya menemukan tambatan hati.

Lagu Separuhku dirilis pada tahun 2018.

Berikut chord kunci gitar dan lirik Separuhku:

Intro : C Am Dm G –F

Em Am Dm G..

C Bm C

Senyuman terlukis di wajahku

F G C

Di saat ku mengingat kamu

F G Em Am

Tawamu menjamu membuatku rindu

Dm G

Tak sabar ingin bertemu..

*)

C Bm C

Suara lembut menyapa aku

F G C

Lembutnya selembut hatimu

F G E Am

Tulusnya setulus cinta padaku

Dm G

Ku sadar beruntungnya aku..



Reff :

C Am

Hidupku tanpamu

Dm G –F Em

Takkan pernah terisi sepenuhnya

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

C Am

Berbagi suka duka

Dm G –F Em

Saling mengisi dan menyempurnakan

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

Musik : C Am Dm G –F

Em Am Dm G..

*)

C Bm C

Suara lembut menyapa aku

F G C

Lembutnya selembut hatimu

F G E Am

Tulusnya setulus cinta padaku

Dm G

Ku sadar beruntungnya aku..

Reff :

C Am

Hidupku tanpamu

Dm G –F Em

Takkan pernah terisi sepenuhnya

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

C Am

Berbagi suka duka

Dm G –F Em

Saling mengisi dan menyempurnakan

Am Dm G –F

Karena kau.. kau separuhku

Em Am F

..Separuh jalan hidupku

G –F

Kau separuhku

Em Am

..Tak ada penyesalan

F G –F

Hidup lebih mudah

Em Am F

Bila kita berdua

G –F Em G

Jalaninya..



Reff :

C Am

Hidupku tanpamu

Dm G Em

Takkan pernah terisi sepenuhnya

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

C Am

Berbagi suka duka

Dm G Em

Saling mengisi dan menyempurnakan

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

C Am

Hidupku tanpamu

Dm G –F Em

Takkan pernah terisi sepenuhnya

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

C Am

Berbagi suka duka

Dm G –F Em

Saling mengisi dan menyempurnakan

Am Dm G

Karena kau.. separuhku

Outro : C..

(Tribunnews.com)