Chord Gitar Lagu Kenangan Terindah - Samsons: Bila yang Tertulis Untukku Adalah yang Terbaik

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kenangan Terindah yang dipopulerkan oleh band Samsons.

Lagu berjudul Kenangan Terindah dirilis grup band Samsons pada tahun 2006 silam.

Kini hingga Desember 2021, lagu yang diunggah pada 2019 itu telah ditonton sebanyak lebih dari 53 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Kenangan Terindah - Samsons

Intro:

C Am F C



Verse:

C

Aku yang lemah tanpamu

Am

Aku yang rentan karena

F C

Cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku

C

Selama mata terbuka

Am

Sampai jantung tak berdetak

F C

Selama itupun aku mampu untuk mengenangmu

Dm Am

Darimu...Kutemukan hidupku

Dm Am

Bagiku...Kaulah cinta sejati

F D G F Em G

Uuuuuuu.....uuuuu....uuuuuu

Chorus:

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah



Instrumental:

Am G C

Am G F

F#m G G#m

Am G F G

Ooooo...ooooo...ooooo



Chorus x2

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah

