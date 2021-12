Chord Tolong Dengar Tuhan - Iwan Fals: Gemuruh Batu Hancurkan Saudaraku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Tolong Dengar Tuhan, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Tolong Dengar Tuhan ini termuat di album Sugali, dirilis pada 1984 silam.

Lirik lagu Tolong Dengar Tuhan ini diciptakan di tengah situasi Gunung Galunggung yang meletus pada 1982 silam.

Berikut chord Tolong Dengar Tuhan dari Iwan Fals

Intro:

C G F G

C G F G

F G C



C G Am G

Hey, Tuhan

F D G

Apakah kau dengar

C G Am G

jerit... umatmu

F D G

disela tebalnya debu



C G Am G

Hey, Tuhan

F D G

Adakah kau murung

C G Am G

melihat beribu wajah berkabung

F D G

di sisa... gelegar galunggung



Musik: C G F G

C G F G



C G Am G

Hey, Tuhan

F D G

tamatkan... saja

C G Am G

cerita pembantaian orang desa

F D G

yang jelas hidup tak manja



C G Am G

Hey, Tuhan

F D G

katanya engkau maha bijaksana

C G Am G

tolong galunggung pindahkan ke kota

F D G C C7

dimana tempat sgala macam dosa



Reff:

F G C Am G

F G C C7

..pada mereka di sana..

F G C Am G

..cela apa.. nista apa..

Bb F G

hingga engkau begitu murka

F G C C7

sungguhku tak mengerti



F G C G Am

..hingar tangis.. karena azab-Mu

F G C C7

..setiap detik duka berpacu..

F G C G Am

..semakin keras.. jerit tak puas..

Bb F G

dari mereka yang resah bertanya

F G C

adilkah keputusan-Mu..



Musik: F G Am G

F D G

F G C C7



Reff 2:

F G C G Am

..acap kali.. rintih memaki..

F G C C7

..setiap duka tuding ilahi

F G C G Am

..jangan salahkan.. kecewa kami..

Bb F G

bosan dalam irama takdir-Mu

F G C

walau bimbang mengganggu



Am Em

..bukankah Kau maha tahu

F G C

Pengasih penyayang

E Am C F

..namun mengapa selalu saja

G C

itu hanya cerita

C Bm Am F G C

Hey, Tuhan tolong buktikan

C Bm Am F G C

Hey, Tuhan dengar rintihan



Am-D

Amuk lahar yang datang hanguskan bumi

Tinggalkan arang penghuni desa pergi

Gemuruh batu hancurkan saudaraku

Ulurkan tangan bantulah sesamamu

(*)

