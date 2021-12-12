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Chord dan Lirik Lagu It's Only Me dari Kaleb J
Lagu berjdul It's Only Me dinyanyikan & dipopulerkan oleh Kaleb J. Simak chord gitar dan lirik lagunya berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu It's Only Me.
Lagu It's Only Me sempat viral di sosial media, terutama di TikTok.
Lagu berjudul It's Only Me dinyanyikan & dipopulerkan oleh Kaleb J.
Lagu It's Only Me dirilis pertama kali oleh Kaleb J pada tahun 2020.
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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro]
B G#m E
[Verse]
B G#m
Selama ini
E
Ribuan Hari kudekat denganmu
B G#m E
Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu
B E C#m F#
Tanpa kau tahu perasaan ku padamu
E D#m C#m
Sendiri ku berharap
D#m F# B
Memberi kasih walau tak kembali
[Chorus]
G#m E
I maybe not yours and you're not mine
D#m D# G#m
But I’ll be there for you when you need me
E
It is only me
C#m
Believe me girl, it's only me
G#m F#
Yeah, it's only me!
B G#m E
I will always be the one who pull you up
D# G#m
When everybody push you down
E
And it's only me
C#m
Believe me girl, it's only me!
F#
Yeah it's only me
G#m F#m C#m F#
[Verse 2]
B G#m E C#m
Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku
B G#m E F#
Ku takkan acuhkan dirimu
D#m B E
Tapi kuharap
C#m F#
Suatu saat nanti kau tahu
E D#m
Sendiri ku berharap
E D#m
Memberi kasih
F# B
walau tak kembali
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[Chorus]
G#m E
I maybe not yours and you're not mine
F#m D# G#m
But I’ll be there for you when you need me
E
It is only me
C#m
Believe me girl, it's only me
G#m F#
Yeah, it's only me!
B G#m E
I will always be the one who pull you up
D#m D# G#m
When everybody push you down
E
And it's only me
C#m
Believe me girl, it's only me!
F# G
Yeah it's only me
[Bridge]
D
Aku memang bukan
F Em D
Rasa yang kau mau
G D
Namun ku kan slalu ada
Gm A
Untukmu
D Bm
Untukmu
(*/OWW)
Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me yang Dipopulerkan Oleh Kaleb J"
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