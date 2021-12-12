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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu It's Only Me dari Kaleb J

Lagu berjdul It's Only Me dinyanyikan & dipopulerkan oleh Kaleb J. Simak chord gitar dan lirik lagunya berikut ini.

Editor: tribunsolo
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Freepik
Ilustrasi chord gitar - Lagu berjdul It's Only Me dinyanyikan & dipopulerkan oleh Kaleb J. Simak chord gitar dan lirik lagunya berikut ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu It's Only Me.

Lagu It's Only Me sempat viral di sosial media, terutama di TikTok.

Lagu berjudul It's Only Me dinyanyikan & dipopulerkan oleh Kaleb J.

Lagu It's Only Me dirilis pertama kali oleh Kaleb J pada tahun 2020.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:

[Intro]

B G#m E

[Verse]

B      G#m

Selama ini

         E

Ribuan Hari kudekat denganmu

B         G#m           E

Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu

B         E             C#m    F#

Tanpa kau tahu perasaan ku padamu

E          D#m    C#m

Sendiri ku berharap

           D#m   F#              B

Memberi kasih walau tak kembali

[Chorus]

G#m                              E

I maybe not yours and you're not mine

                  D#m D#           G#m

But I’ll be there for you when you need me

             E

It is only me

                 C#m

Believe me girl, it's only me

      G#m        F#

Yeah, it's only me!

B             G#m                 E

I will always be the one who pull you up

               D#         G#m

When everybody push you down

              E

And it's only me

             C#m

Believe me girl, it's only me!

         F#

Yeah it's only me

G#m F#m C#m  F#

[Verse 2]

B      G#m               E                C#m

Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku

B            G#m       E F#

Ku takkan acuhkan dirimu

D#m B      E

Tapi kuharap

             C#m       F#

Suatu saat nanti kau tahu

E          D#m

Sendiri ku berharap

E        D#m

Memberi kasih

    F#         B

walau tak kembali

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[Chorus]

               G#m                 E

I maybe not yours and you're not mine

               F#m      D#         G#m

But I’ll be there for you when you need me

           E

It is only me

            C#m

Believe me girl, it's only me

           G#m    F#

Yeah, it's only me!

B             G#m                 E

I will always be the one who pull you up

          D#m       D#    G#m

When everybody push you down

              E

And it's only me

            C#m

Believe me girl, it's only me!

      F#         G

Yeah it's only me

[Bridge]

              D

Aku memang bukan

F             Em   D

Rasa yang kau mau

G                   D

Namun ku kan slalu ada

Gm     A

Untukmu

D    Bm

Untukmu

(*/OWW)

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me yang Dipopulerkan Oleh Kaleb J"

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