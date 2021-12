Inilah Daftar Pemenang Mnet Asian Music Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS, JAKARTA - Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 yang diadakan di CJ ENM's sudah berlangsung pada Sabtu, (11/12/2021) malam.

Acara MAMA 2021 tayang secara langsung di platform streaming JOOX.

Di ajang ini BTS menyapu keempat Daesang (Hadiah Utama) untuk tahun ketiga berturut-turut, yakni Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Secara total, BTS membawa pulang sembilan trofi di MAMA 2021. Kemudian aespa dan ENHYPEN memenangkan Best New Artist serta Worldwide Fans' Choice Top 10.

Berikut Daftar Pemenang MAMA 2021:

- Artist of the Year: BTS

- Song of the Year: BTS (Butter)

- Album of the Year: BTS (BE)

- Ikon Tahun Ini di Seluruh Dunia: BTS

- Choice Top 10 Fans di Seluruh Dunia: Stray Kids, NCT Dream , NCT 127, Enhypen, TXT , BTS, Lisa BLACKPINK, Seventeen, Treasure, dan Twice.

- Artis Pendatang Baru Terbaik (Perempuan): aespa

- Artis Pendatang Baru Terbaik (Laki-laki): Enhypen

- Grup Terbaik (Perempuan): Twice

- Grup Terbaik (Laki-laki): BTS

- Artis Terbaik (Perempuan): IU

- Artis Terbaik (Laki-laki): Baekhyun dari EXO

- Best Vocal Performance: IU (‘Celebrity’)

- Dance Best Performance (Solo): Rosé BLACKPINK (On the Ground)