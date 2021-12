Lagu-lagunya Sukses di Masa Pandemi, Member BTS Makin Semangat Hasilkan Karya Terbaik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Butter dan Permission to Dance adalah dua lagu populer dari Bangtan Boys (BTS) di tahun ini.

Dua lagu ini juga melengkapi daftar panjang kemenangan BTS di ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) selama tiga tahun berturut-turut yang meraih daesang (penghargaan utama).

Atas pencapaian ini, para member BTS mengucapkan terima kasih dan berharap lagu-lagu dari mereka dapat mengobati masa-masa sulit di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

“Kami percaya banyak orang di dunia mengalami masa-masa sulit pada tahun 2021, tetapi kami berharap kami semua dapat percaya bahwa harapan sedang dalam perjalanan, sedikit demi sedikit," kata J-Hope dalam pidato kemenangan MAMA 2021, Sabtu (11/12/2021) malam.

"Kami akan bekerja lebih keras agar musik kami dapat menjadi ketenangan dan kenyamanan kalian di masa-masa ini," lanjutnya.

Sementara itu, member lainnya, Taehyung alias V mengatakan, pencapaian BTS tahun ini, diharapkan grupnya dapat terus menghasilkan karya-karya yang dapat menghibur banyak orang.

“Kami akan terus membuat musik dan pertunjukan yang bisa dinikmati banyak orang bersama-sama," ungkap V.

Suga berharap, lagu-lagu BTS dan prestasinya di MAMA menjadi akhir cerita bahagia di tahun ini, khususnya untuk para penggemar alias ARMY.

"Ini sudah akhir tahun. Kami berharap Anda semua dapat menghilangkan semua penyesalan tahun ini dan memiliki akhir tahun yang bahagia," ucap Suga.

BTS berhasil memenangkan 9 penghargaan di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, di antaranya 4 daesang (penggargaan utama) selama tiga tahun berturut-turut dalam ajang ini.

Empat daesang yang diraih BTS yakni Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Selain daesang, grup beranggotakan tujuh orang ini memenangkan lima penghargaan lainnya yakni, Grup Terbaik (Pria), Pertunjukan Tari Terbaik (Grup Pria), Video Musik Terbaik, Momen Favorit TikTok, dan 10 Besar Pilihan Penggemar di Seluruh Dunia.

Atas prestasi membanggakan ini, para member BTS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyelanggara MAMA dan ARMY.