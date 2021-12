Chord Gitar Bertaut - Nadin Amizah: Aku Masih Ada Sampai di Sini, Melihatmu Kuat Setengah Mati

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bertaut yang dinyanyikan oleh Nadin Amizah.

Lagu ini dirilis pada Mei 2020.

Lagu Bertaut termasuk dalam album yang bertajuk Selamat Ulang Tahun.

Musik video Bertaut telah ditonton lebih dari 27 juta kali di YouTube hingga Senin (13/12/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bertaut - Nadin Amizah:

Intro: C C/B Am F Fm C

Verse 1:

C C/B Am

Bun hidup berjalan seperti bajingan

F Fm C

Seperti landak yang tak punya teman

C C/B Am

Ia menggonggong bak suara hujan

F Fm C

Dan kau pangeranku mengambil peran

C C/B Am

Bun kalau saat hancur ku disayang

F Fm C

Apalagi saat ku jadi juara

C C/B Am

Saat tak tahu arah kau di sana

F Fm C

Menjadi gagah saat ku tak bisa

Pre-Chorus

F

Sedikit kujelaskan tentangku dan kamu

Agar seisi dunia tahu

Chorus:

C

Keras kepalaku sama denganmu

F

Caraku marah, caraku tersenyum

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na denganmu

C

Aku masih ada sampai di sini

F

Melihatmu kuat setengah mati

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na denganmu

C F

[Verse 2]

C C/B Am

Bun aku masih tak mengerti banyak hal

F Fm C

Semuanya berenang di kepala

C C/B Am

Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya

F Fm C

Menjadi jawab saat kubertanya

Pre-Chorus

F

Sedikit kujelaskan tentangku dan kamu

Agar seisi dunia tahu

Chorus:

C

Keras kepalaku sama denganmu

F

Caraku marah, caraku tersenyum

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na denganmu

C

Aku masih ada sampai di sini

F

Melihatmu kuat setengah mati

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na denganmu

Outro:

C

Semoga lama hidupmu di sini

F

Melihatku berjuang sampai akhir

Am

Seperti detak jantung yang bertaut

F

Nyawaku nyala kar'na dengamu

C F

