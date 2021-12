Lirik dan Chord Janji Manis - Masdo, Viral TikTok: Benar Kata Orang Dahulu, Kasih Jangan Keterlaluan

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Masdo berjudul Janji Manis.

Diketahui lagu Janji Manis dipopulerkan oleh kugiran asal Malaysia, Masdo.

Lagu tersebut telah dirilis pada akhir 2020, kemarin.

Meski begitu, lagu Janji Manis kini tengah viral di TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Janji Manis - Masdo:

[Intro] G C G C G C G C G C G C G C G C [Verse 1] G Am Masa mula baru bercinta G Am Mulut manis semacam gula D Gunung tinggi sanggup didaki D G Lautan api sanggup renangi C G C G C G C G C G C G C G C [Verse 2] G Am Tapi bila dah kenal lama G Am Baru terlihat perangai sebenar D Habis madu sepah dibuang D G Janji manis tinggal kenangan C G C G C G C G C G C G C G C G [Chorus] Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G Takut nanti engkau merana Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G Takut nanti engkau merana [Bridge] G Am G Am D D D G C G C G C G C G [Chorus] Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G Takut nanti engkau merana Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G C G Takut nanti engkau merana C G C G Engkau merana C G Janji manisnya [Outro] C G C G C G C G

