Rizky Nazar Terjerat Kasus Narkoba, Sederet Artis Beri Dukungan, Tissa Biani hingga Atta Halilintar

TRIBUNNEWS.COM - Penangkapan artis Rizky Nazar atas dugaan penyalahgunaan narkoba telah mengejutkan banyak pihak.

Setelah kabar penangkapan Rizky Nazar beredar luas, sejumlah rekan artis terlihat memberikan dukungan.

Beberapa dukungan yang ada menyebutkan bahwa Rizky Nazar adalah sosok lelaki yang baik.

Seperti yang disampaikan lawan mainnya dalam series Cinta Fitri, Tissa Biani yang mengunggah foto bersama Rizky Nazar di Instagram Story-nya @tissabiani, Selasa (14/12/2021).

"Hei my big bro! Lo orang baik, lo pasti bisa melalui semua ini, you'll get through this!" tulis Tissa Biani.

Dalam unggahannya, kekasih Dul Jaelani ini juga berjanji jika dirinya akan selalu ada buat sahabatnya itu.

"Kita semua Insya Allah akan ada buat lo! Semangat Kak Iky! Yok bangkit bangkit," tulisnya.

Sejumlah rekan artis memberikan dukungan untuk Rizky Nazar yang tersandung kasus narkoba. (Kolase Instagram @attahalilintar/@tissabiani/@bramastavrl)

Selain Tissa Biani, Verrel Bramasta yang merupakan sahabat Rizky Nazar turut memberikan dukungannya.

Melalui Instagram Story pribadinya @bramastavrl, Selasa (14/12/2021), Verrell Bramasta pun mengunggah foto yang menampilkan kebersamaanya dengan Rizky Nazar.

"My brother. Lo orang baik. You'll get through this. Kalau ada apa-apa kita disini," tulis Verrel Bramasta.