Chord Gitar dan Lirik Lagu Penjaga Hati - Ari Lasso: Ku Serahkan Seluruh Hidupku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Penjaga Hati yang dipopulerkan oleh Ari Lasso.

Pria yang identik dengan rambut gondrong ini pernah tercatat sebagai vokalis grup band Dewa 19 pada 1991 hingga 1999.

Kemudian ia memilih keluar dan melanjutkan karirnya sebagai penyanyi solo.

Penjaga Hati ini masuk dalam album musik solo pertama karya Ari Lasso, setelah ia keluar dari grup band Dewa 19.

Penjaga Hati yang diciptakan oleh Piyu Padi ini dirilis pada 2001 silam.

Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu Penjaga Hati - Ari Lasso:

(Intro) Am..



Am Em

tak pernah aku impikan

F C G

betapa beratnya meruntuhkan hatimu

Am Em

lama sudah ku menunggu

F C G

seutas harapan tulus cintamu

(Intro) D



Am Em

tak pernah aku impikan

F C G

betapa beratnya meruntuhkan hatimu

Am Em

lama sudah ku menunggu

F C G

seutas harapan tulus cintamu..

D F

takkan ku temui wanita sepertmu

D F G

takkan ku dapatkan rasa cinta ini..

(Chorus)

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Em C D

wo oo.. woo..

Am Em

sering kali ku temukan

F C G

mahkota bertabur intan permata..

Am Em

meski aku t'lah terbiasa

F C G

tambatkan hatiku pada wanita..

(Int.) D Em C G Em F C G

woo.. oo.. wo..o..

D F

takkan ku temui wanita sepertmu

D F G

takkan ku dapatkan rasa cinta ini

(Chorus)

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Am

(penjaga hatimu..)

Am

(penjaga hatimu..)

(Tribunnews.com/Mohay)